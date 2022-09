Regelrechte Qualen müssen heute Nemetschek-Anleger durchleben. So rauscht der Kurs rund fünf Prozent in den Keller. Dieser Abschlag reduziert den Preis auf nur noch 47,11 EUR. Sind jetzt die Bären am Zug oder geht es bald wieder aufwärts?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Einbruchs bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Nemetschek-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Nemetschek der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nemetschek-Analyse einfach hier klicken.

Aus technischer Sicht haben sich die Aussichten (deutlich) verschlechtert. Denn eine wichtige Unterstützung wurde nun unterkreuzt. Immerhin bedeutet der heutige Abschlag ein neues 4-Wochen-Tief. Bisher markierten 48,00 EUR diesen Tiefpunkt. Die Gemengelage ist also hochspannend.

Anleger, die von Nemetschek überzeugt sind, haben heute die Gelegenheit, noch einmal günstig einzusteigen. Immerhin erhalten Sie bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...