So liegt unser wikifolio Stockpicking österreich DE000LS9BHW2: -1.60% vs. last gabb, -11.19% ytd, +60.30% seit Start 2013 . Aktueller Stand: 105.434 ein Plus von 954,34 Prozent nach Spesen. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Das wikifolio hat heuer nun rund 15 Prozent Alpha. Aufgestockt habe ich heute 5 Titel: Name Ausgeführt Kurs in EUR (Bid) Performance OMV Quote Kauf 23.09.2022 15:04 36,580

Den vollständigen Artikel lesen ...