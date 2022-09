- und so steht es im Rennen um den angekündigten Number One Award (Stichtag: 24.12., 18 Uhr vgl. https://boerse-social.com/numberone/2021 ) für den zugriffsstärksten Börsepeople Podcast 2022. Ab sofort werde ich jede Woche ein aktualisiertes Ranking bringen. Die älteren Beiträge haben jetzt noch einen Vorteil, das wird sich aber relativieren, weil http://www.christian-drastil.com/podcast wächst und die jüngeren am Starttag mehr Zugriffe haben als die Älteren. Es kommt aber immer was nach und in dieser Serie besonders. 1.) Börsepeople im Podcast S1/22: Thomas Tschol - https://boersenradio.at/page/podcast/33002.) Börsepeople im Podcast S1/01: Florian Heindl - https://boersenradio.at/page/podcast/31263.) Börsepeople im Podcast ...

Den vollständigen Artikel lesen ...