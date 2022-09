Der Blick auf die Kurstafel dürfte Nio-Aktionären heute Tränen in die Augen treiben. Denn die Aktie verzeichnet ein Minus von rund fünf Prozent. Dadurch kosten die Papiere mittlerweile nur noch 17,46 USD. Die Bären haben die Bullen also in die Ecke gedrängt - können die sich aus der Umklammerung lösen?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von Nio der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nio-Analyse einfach hier klicken.

Die übergeordnete Charttechnik hat sich mit diesem Abschlag verschlechtert. Bei Nio steht nämlich in Kürze der Test einer wichtigen Unterstützung auf der Tagesordnung. Schließlich ist das viel beachtete Ein-Monats-Tief nur noch rund sechs Prozent entfernt. Bei 16,54 USD liegt dieser Haltegriff. Auf uns warten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...