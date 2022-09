Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der globale Aktienmarktindex gab in der letzten Woche in EUR um -2,4% nach. Der S&P 500 verlor in EUR -2,1%, der Stoxx 600 notierte um -3,6% tiefer. Der Nikkei 225 verlor in EUR hingegen nur -0,2%. Die US-Renditen 10-jähriger Staatsanleihen stiegen im Wochenvergleich von 3,4% auf 3,8%. Der steigende Dollarindex (+1,3% im Wochenvergleich) und der steigende Volatilitätsindex VIX zeigen, dass der Risk-Off-Modus am Aktien- markt weiter andauert. Gemäß dem AAII-Sentiment-Index haben derzeit 61% der Investoren eine negative Markteinschätzung für den Aktienmarkt. Das negative Sentiment ist demnach nur mäßig stark ausgeprägt. Signifikante Markttiefpunkte werden üblicherweise erst erreicht, wenn der Anteil bearisch eingestellter Investoren ...

