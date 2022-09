DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/24. und 25. September 2022

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

RWE erhält im Dezember erste LNG-Gas-Lieferung aus den Emiraten

RWE wird Ende dieses Jahres erste Flüssiggas-Lieferungen (LNG) aus den Emiraten erhalten. Wie der Energiekonzern mitteilte, wurde eine Vereinbarung mit der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) für die erste LNG-Lieferung mit Ziel Elbehafen LNG in Brunsbüttel unterzeichnet. Elbehafen LNG werde eines der zwei schwimmenden LNG-Importterminals betreiben, die RWE im Auftrag und Namen der Bundesregierung gechartert hat.

Vonovia startet Investorensuche für Beteiligung an Portfolios

Vonovia sucht in Gesprächen mit Investoren Partner für Bestände in Schweden und in Baden-Württemberg. Die beiden Teilportfolios seien separiert und sauber strukturiert worden, sagte Vorstandschef Rolf Buch im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. Als Partner kämen langfristige Kapitalsammelstellen in Be-tracht, etwa Pensionsfonds, Versicherungen und Staatsfonds.

Katar schließt weiteren Gas-Vertrag mit Energiekonzern TotalEnergies

Katar hat einen weiteren Vertrag mit dem französischen Energieriesen TotalEnergies geschlossen, um die Produktion von Flüssiggas (LNG) auszubauen. Wie Energieminister Saad Scherida al-Kaabi am Samstag mitteilte, beteiligt sich TotalEnergies an der Erschließung des Förderprojets North Field South im Persischen Golf. Im Juni hatte der französische Konzern bereits einen Vertrag über mehr als 2 Milliarden Dollar zur gemeinsamen Erschließung des Projekts North Field East geschlossen.

September 26, 2022

