Die Airports Group, eine indirekte Tochtergesellschaft des australischen Infrastruktur-Fonds IFM Global Infrastructure Fund, erhöht das Angebot für Flughafen Wien-Aktien auf 34,00 Euro (zuvor 33,0 Euro). Dies sei Airports Group Europe's "best and final price" und stelle "in Anbetracht der anhaltend hohen Unsicherheit in der Luftfahrtindustrie und den europäischen Märkten weiterhin eine attraktive Prämie für die Aktionäre dar", wie es heißt. Die Aktionäre der Flughafen Wien AG haben die Möglichkeit das Angebot in einer verlängerten Annahmefrist von 10 Börsetagen anzunehmen. Diese beginnt an dem 2. Börsetag nach der Veröffentlichung der Airports Group Europe, dass die aufschiebenden Bedingungen des Angebots ...

