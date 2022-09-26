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WKN: A0TGJ5 ISIN: DE000A0TGJ55 Ticker-Symbol: VAR1 
Xetra
26.09.22
09:36 Uhr
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Elektrotechnologie
Aktienmarkt
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VARTA AG Chart 1 Jahr
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VARTA AG 5-Tage-Chart
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39,68039,84009:52
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5-Tage-Chart
AIRBUS
AIRBUS SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AIRBUS SE92,75+0,84 %
SYMRISE AG100,35-0,89 %
VARTA AG39,290+1,76 %
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