Die Erste Group hat eine neue HR-Chefin: Sabine Bothe wird sowohl neue Personalchefin der Erste Bank Oesterreich und verantwortet auch in der Konzernmutter Erste Group den Bereich People und Culture und damit alle konzernweiten HR-Prozesse, -Projekte und -Richtlinien. Die promovierte Juristin kommt von der Deutschen Telekom AG, wo sie zuletzt global als Senior Vice President für Recruiting und Personalentwicklung verantwortlich war. Sie übernimmt die Position von Sabine Mlnarsky, die die Bankengruppe per Ende September auf eigenen Wunsch verlässt. In ihrer Doppelfunktion berichtet Sabine Bothe sowohl an Willi Cernko, CEO der Erste Group, als auch an Gerda Holzinger-Burgstaller, CEO der Erste Bank Oesterreich.

Den vollständigen Artikel lesen ...