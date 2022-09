HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3392 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/11 geht es um einen Halbmarathon für Palfinger, weiters einer Gratulation zu 100 Jahren Börsen-Kurier, dann nenne ich fünf Zukäufe in meine private Veranlagung: OMV, Lenzing, Agrana, ams und AT&S. Privatanleger Wolfgang Eisinger konterte gleich mit einer grösseren Auswahl: Er hat Verbund, FACC, Raiffeisen, Wienerberger, voestalpine, Flughafen Wien, Erste Bank, Marinomed und UBM gekauft. Gut so. Für seinen Kauf Flughafen gibt es gleich einen höheren Angebotspreis. Und ...

