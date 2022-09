Aktuell läuft die Zeichnungsfrist für Porsche-Aktien. Die Preisspanne liegt bei 76,50 bis 82,50 Euro pro Aktie. Im Handel per Erscheinen, also im außerbörslichen Graumarkt bei Lang & Schwarz, liegt die Aktie höher und zwar am Montag Mittag bei 87,5 auf 89,5 Euro. Damit ist Indikation aber weiter zurückgekommen, denn in der Vorwoche lag die Spanne schon mal bei 92,0 auf 94,0 Euro. Die Erstnotiz in Frankfurt soll am 29. September erfolgen.

