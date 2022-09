Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Immofinanz +1,08% auf 13,09, davor 5 Tage im Minus (-13,38% Verlust von 14,95 auf 12,95), Bawag +0,18% auf 45,22, davor 4 Tage im Minus (-6,46% Verlust von 48,26 auf 45,14), DO&CO +0,7% auf 71,8, davor 4 Tage im Minus (-7,64% Verlust von 77,2 auf 71,3), AT&S +1,46% auf 34,85, davor 4 Tage im Minus (-8,4% Verlust von 37,5 auf 34,35), Goldbarren (1000g, philoro) -0,12% auf 55143,1, davor 3 Tage im Plus (2,11% Zuwachs von 54073,6 auf 55211,9), Goldbarren (250g, philoro) -0,12% auf 13884,4, davor 3 Tage im Plus (2,09% Zuwachs von 13617,1 auf 13901,6), Goldbarren (100g, philoro) -0,12% auf 5555,33, davor 3 Tage im Plus (2,09% Zuwachs von 5448,38 auf 5562,21), Goldbarren (1oz, philoro) -0,12% auf 1739,7, davor 3 Tage im Plus (2,08% Zuwachs von 1706,43 ...

