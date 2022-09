Schlechte Laune ist heute bei allen Boeing-Aktionären angesagt. Immerhin rauscht die Aktie rund zwei Prozent in die Tiefe. Damit verbilligt sich der Wert jetzt auf nur noch 128,04 USD. Droht hier nun der totale Kollaps oder ist das nur ein kurzes Luftholen?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von Boeing der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Boeing-Analyse einfach hier klicken.

Nach diesem Abverkauf heißt es jetzt erst einmal aufpassen. Boeing rutscht nämlich mit mächtig Geschwindigkeit auf eine wichtige charttechnische Unterstützung zu. So fehlen bis zum 4-Wochen-Tief nur noch rund 0,5 Prozent. Dieser Bremsbereich ist bei 127,36 USD zu finden. Das Spiel geht jetzt also in die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...