In den beiden deutsch-russischen Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 ist es am Montag zu einem starken Druckabfall gekommen. Während an der fertiggestellten, aber wegen des Angriffs auf die Ukraine nicht in Betrieb genommenen Pipeline Nord Stream 2 ein Gasleck festgestellt wurde, waren die Gründe für den Druckabfall in beiden Strängen von Nord Stream 1 am Abend noch nicht bekannt, wie die Betreiberfirma Nord Stream mitteilte. Die dänischen Behörden sprachen von einem "gefährlichen" Gasleck und sperrten ein Gebiet südlich der Insel Bornholm für die Schifffahrt ab. Nach AFP-Informationen tritt weiter Gas aus der Leitung aus und es wurde örtlich ein Flugverbot verhängt. Nord Stream gab an, "sofort" die deutschen, dänischen, schwedischen, finnischen und russischen Seefahrtsbehörden über den Druckabfall informiert zu haben. Daraufhin sei das Leck "in dänischen Hoheitsgewässern südöstlich von Bornholm" lokalisiert worden. Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte hingegen, erst vom deutschen Netzbetreiber Gascade, der die Anschlussstelle von Nord Stream 2 in Lubmin betreibt, über einen starken Druckabfall in der Leitung erfahren zu haben. "Wir sind aktuell im Austausch mit den betroffenen Behörden und Ministerien, um den Sachverhalt aufzuklären." Gleiches gelte für den Druckabfall in Nord Stream 1, hieß es in einer Mitteilung. "Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit sehen wir nicht", erklärte das Ministerium. Seit dem russischen Stopp der Lieferungen Anfang September fließe kein Gas mehr durch Nord Stream 1.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) warnte wegen des Lecks an Nord Stream 2 bereits vor erheblichen Umweltschäden.

Laut Tagesspiegel sind die Pipelines möglicherweise durch gezielte Anschläge beschädigt worden. Unter Berufung auf Sicherheitskreise heißt es, Bundesbehörden rechneten aufgrund des zeitlichen Ablaufs mit Sabotage.

AUSBICK UNTERNEHMEN

VERBIO (8:00 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum Gesamtjahr 2021/22 und 2022/23 (in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro:

. PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj21/22 ggVj Zahl Gj20/21 Umsatz 1.620 +58% 3 1.026 EBITDA 495 +198% 3 166 EBIT 461 +238% 3 137 Ergebnis nach Steuern 324 +246% 2 94 Ergebnis je Aktie unverwässert 5,07 +243% 3 1,48 Dividende je Aktie 0,23 +15% 2 0,20

Weitere Termine:

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis, Einbeck

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe August PROGNOSE: +5,3% gg Vj zuvor: +5,5% gg Vj - US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: revidiert: -0,1% gg Vm vorläufig: 0,0% gg Vm 16:00 Neubauverkäufe August PROGNOSE: -2,2% gg Vm zuvor: -12,6% gg Vm 16:00 Index des Verbrauchervertrauens September PROGNOSE: 104,5 zuvor: 103,2 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 12.306,00 +0,6% E-Mini-Future S&P-500 3.692,75 +0,6% E-Mini-Future Nsdq-100 11.393,00 +0,7% Nikkei-225 26.545,25 +0,4% Schanghai-Composite 3.065,48 +0,5% +/- Ticks Bund -Future 137,83 +17 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 12.227,92 -0,5% DAX-Future 12.229,00 -0,8% XDAX 12.210,17 -0,8% MDAX 22.450,37 -0,4% TecDAX 2.654,10 -0,1% EuroStoxx50 3.342,56 -0,2% Stoxx50 3.322,24 -0,4% Dow-Jones 29.260,81 -1,1% S&P-500-Index 3.655,04 -1,0% Nasdaq-Comp. 10.802,92 -0,6% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 137,66 -178

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach den jüngsten Kursrückgängen sieht es zumindest am frühen Dienstag nach einer möglichen Zwischenerholung aus. Die Vorlagen vor allem aus den USA sind schwach, doch deuten die US-Index-Future auf eine Erholung hin. Im Blick stehen neben Konjunkturdaten aus den USA Auftritte von EZB-Chefin Lagarde und ihrem Vize de Guindos, weil die Themen Inflation und Zinsen weiter den Takt vorgeben dürften.

Rückblick: Etwas Leichter - Die Stimmung blieb getrübt und geprägt von Risikoscheu angesichts der zunehmenden Rezessionsrisiken. So gab der Ifo-Geschäftsklimaindex im September erneut deutlich nach. Von Verstimmung über das Wahlergebnis in Italien mit einem sich abzeichnenden Rechtsruck war dagegen eher wenig zu spüren, die Mailänder Börse setzte sich sogar nach oben ab und schloss mit 0,7 Prozent deutlicher im Plus. Das Ergebnis sei ohnehin erwartet worden, hieß es. Steil abwärts ging es aber mit den Anleihekursen, auch vor dem Hintergrund möglicherweise unter der neuen Regierung noch weiter steigenden hohen Schulden Italiens. Telecom Italia gewannen 2,6 Prozent. Im Vorfeld der Wahlen hatte es Berichte gegeben, dass die Partei Fratelli d'Italia plane, das Unternehmen von der Börse zu nehmen und Teile zu verkaufen, um den Schuldenberg zu senken.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Für Gesprächsstoff sorgte weiter der Börsengang der Porsche AG am 29. September. "Das Interesse an dem Börsengang ist riesig", sagte ein Marktteilnehmer. Im Handel hieß es, selbst am oberen Ende der Zeichnungsspanne, seien die Bücher mehrfach überzeichnet. Zuletzt lag der Kurs im Handel per Erscheinen bei 93 Euro, verglichen mit der Angebotsspanne von 76,50 bis 82,50. Bei Uniper ging es nach dem Schreck über die Verstaatlichung weiter nach oben, und zwar kräftig um 22,7 Prozent auf 4,34 Euro. An der Börse sorgte dies für Stirnrunzeln, wird doch der Staat über die Kapitalerhöhung zu 1,70 Euro je Aktie einsteigen und dann 99 Prozent der Aktien halten. Bei Hypoport ging es nach dem über 40-prozentigen Einbruch nach dem Rückzug des Ausblicks am Freitag um 2,7 Prozent nach oben. Um mehr als eine technische Gegenbewegung dürfte es sich aber nicht gehandelt haben, hieß es.

XETRA-NACHBÖRSE

Helma Eigenheimbau wurden rund 10 Prozent tiefer gestellt. Das Unternehmen senkt die Prognose für das Geschäftsjahr 2022.

USA - AKTIEN

Schwach - Nach den kräftigen Verlusten in der Vorwoche ging es noch weiter nach unten. Der Dow-Jones-Index markierte mit 29.161 Punkten erneut ein Jahrestief. Die Unsicherheit und die Risikoscheu waren weiter hoch vor dem Hintergrund der Erwartung weiterer kräftiger Zinserhöhungen und einer damit steigenden Wahrscheinlichkeit einer Rezession. Der Dow-Jones-Index fiel zudem erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder in den sogenannten Bärenmarkt-Modus, hat also vom jüngsten Hoch mehr als 20 Prozent eingebüßt. Die Chevron-Aktie gab um 2,6 Prozent nach. Der Ölkonzern teilte mit, dass er die Produktion auf zwei Plattformen im Golf von Mexiko wegen dem sich nähernden Hurrikan "Ian" gestoppt hat. Amazon (+1,2%) wird im Oktober einen zweiten globalen Verkaufstag veranstalten, bei dem Verbraucher schon frühzeitig nach Weihnachtsschnäppchen suchen können. Es ist das erste Mal, dass der Konzern zwei derartige Einkaufs-Events in einem Jahr abhält.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,31 +10,1 4,21 357,8 5 Jahre 4,15 +16,9 3,99 289,5 7 Jahre 4,06 +19,9 3,86 262,3 10 Jahre 3,88 +19,2 3,69 236,8 30 Jahre 3,71 +10,0 3,61 180,9

Am Anleihemarkt legten die Renditen massiv zu. Der Markt stelle sich auf eine weitere Anhebung der US-Leitzinsen um 75 Basispunkte im November ein und weitere Zinsschritte danach ein, hieß es mit Blick auf die weiter viel zu hohe Inflation. Für die Rendite 10-jähriger Papiere ging es um 19,2 Basispunkte auf 3,88 Prozent nach oben. Damit näherte sie sich der 4-Prozent-Marke, die zuletzt 2008 überschritten wurde.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:12 Uhr % YTD EUR/USD 0,9642 +0,3% 0,9610 0,9647 -15,2% EUR/JPY 139,37 +0,3% 139,02 139,18 +6,5% EUR/CHF 1,0092 -0,0% 1,0054 1,0102 -7,9% EUR/GBP 0,8945 -0,6% 0,8996 0,8911 +6,5% USD/JPY 144,52 -0,1% 144,69 144,27 +25,5% GBP/USD 1,0781 +0,9% 1,0683 1,0827 -20,3% USD/CNH 7,1617 -0,2% 7,1737 7,1576 +12,7% Bitcoin BTC/USD 20.068,61 +5,1% 19.097,17 19.083,57 -56,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

