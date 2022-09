Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die Wiener Börse hat am Montag nach einer volatilen Handelssitzung letzten Endes mit Verlusten geschlossen, der ATX musste mit einem Rückgang von 0,4% aus dem Handel gehen. Einige Male wechselten die Vorzeichen während des Handels, wie auch im übrigen Europa, ehe es gegen Ende auf Grund der eher negativ tendierenden Wall Street noch zu einem Minus kam. Von der Konjunkturseite kamen eher schlechte Nachrichten, so hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft seit September deutlich verschlechtert, der ifo-Geschäftsklimaindex fiel zum Vormonat um 4,3 Punkte auf 74,3 Zähler, was den niedrigsten Stand seit Mai 2020 bedeutete. Im Vorfeld war allgemein mit einer Eintrübung gerechnet worden, allerdings nicht in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...