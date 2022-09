Am 29. September soll der Erstnotiz-Tag der Porsche-Aktie in Frankfurt stattfinden. Die Aktie kann ab diesem Tag auch im global market der Wiener Börse gehandelt werden, wie aus einer Veröffentlichung der Wiener Börse hervorgeht. Market Maker in Wien wird Lang & Schwarz. Aktuell läuft noch die Zeichnungsfrist für die Porsche-Aktien. Die Preisspanne liegt bei 76,50 bis 82,50 Euro pro Aktie. Im Handel per Erscheinen, also im außerbörslichen Graumarkt bei Lang & Schwarz, liegt die Aktie deutlich höher und zwar am Dienstag Vormittag bei 91,6 Euro auf 93,6 Euro.

