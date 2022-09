Heute im gabb: Um 12:36 liegt der ATX TR mit +0.87 Prozent im Plus bei 5792 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -26.21% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +2.19% auf 89.975 Euro, dahinter Strabag mit +1.73% auf 38.15 Euro und Mayr-Melnhof mit +1.24% auf 130.4 Euro. Zum Vergleich der DAX: 12306 (+0.70%, Ultimo 2021: 15884, -22.53% ytd). - News zu Strabag, Mayr-Melnhof, S Immo, Andritz, FACC ...- 3. Aktienturnier: Addiko Bank, Zumtobel, Knaus Tabbert und Agrana im Qualifyer aktuell vorne- Nachlese: Börsen-Kurier und Wolfgang Eisinger- Unser Robot sagt: Flughafen Wien, Lenzing, Frequentis und weitere Aktien auffällig; Günther Ofner führt den 2. Tag im CEO-Ranking- VAS strebt in den Direct Market, Porsche-Aktie auch in Wien handelbar- Smeil Nominierungen 2022: ...

