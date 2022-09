HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3399 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/12 spreche ich (leider wieder sehr verkühlt, aber alleine im Studio) über die aktuelle Folge eines meiner Lieblingspodcasts, Alles auf Aktien (AAA) der "Welt"-Redaktion. AAA hat heute ein Österreich-Special gemacht AT&S bzw. Mayr-Melnhof als Favoriten der AAA-Hörer:innen ausgemacht. Analystenfavoriten aus Österreich seien Pierer Mobility, Do&Co, UBM, easymotion, Marinomed., Wolftank, Warimpex und Andritz. easymotion? Nö, die haben leider nichts mit der Wiener Börse ...

