Nach dem heftigen Rücksetzer von BioNTech in der Monatsmitte scheinen die Kurse nun einen tragfähigen Boden an den Börsen auszubilden. Jedenfalls haben sich die Kurse in den vergangenen Tagen deutlich beruhigt. Die mittelfristige Perspektive für die Mainzer bleibt ohnehin durchweg positiv. Denn die Corona-Fallzahlen steigen weiter und sorgen damit nach wie vor für kräftig sprudelnde Umsätze. So sehen es auch die Experten…

So hat die Privatbank Berenberg BioNTech in einer neuen Studie genau untersucht, nachdem sich die Experten mit dem BioNTech-Management unterhalten hatten. Analyst Zhiqiang Shu geht davon aus, dass BioNTech einen Teil der gut gefüllten Kriegskasse an seine Aktionäre ausschütten wird. Natürlich hänge vieles davon ab, wie lange das Unternehmen noch seinen Impfstoff verkaufen kann, doch aktuell ist die Lage sehr positiv einzuschätzen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...