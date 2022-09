CBK-Für die Commerzbank-Aktie ging es nachbörslich um 2 Prozent nach unten. Das Geldhaus muss die Vorsorge bei ihrer polnischen Tochter mBank erhöhen, hält aber an seinem Ergebnisziel für das Gesamtjahr 2022 fest DB1-S&P Global Ratings hat die lang- und kurzfristigen Emittentenratings der Deutschen Börse, der Clearstream Banking SA und der Clearstream Banking AG mit "AA/A-1+" bestätigt. Der Ausblick bleibt stabil. DLG-APPLE hat die Pläne zur Erhöhung der Produktion seiner neuen iPhones verworfen, nachdem die Nachfrage zu gering war DBK-DEUTSCHE BANK HAT 'KOMFORTABLE' LIQUIDITÄT IN TURBULENZEN: CEO Die US-Börsenaufsicht SEC brummt 16 Wall-Street-Instituten eine insgesamt milliardenschwere Strafe auf DHER- Credit Suisse hebt Ziel für Delivery Hero an - 'Outperform' ...

