Die spanische Großbank Santander (ISIN: ES0113900J37) gab am Dienstagabend die Auszahlung einer Zwischendividende sowie ein Aktienrückkaufprogramm bekannt. Die Zwischendividende in Höhe von 5,83 Eurocent für das Geschäftsjahr 2022 soll am 2. November 2022 ausgeschüttet werden. Ex-Dividenden Tag ist der 31. Oktober 2022. Die Zwischendividende entspricht rund 20 Prozent des Gewinns auf bereinigter Basis im ersten Halbjahrs 2022. Im Vorjahr lag ...

