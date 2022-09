Und wieder ein Blick in den Börsen-Kurier Nr. 39 vom 28. September 2022: www.boersen-kurier.at- 100 und mehr Chancen für Wien: Wichtige Player optimistisch gestimmt, Selbstzufriedenheit wird aber vermieden- Das große Bond-Massaker- Investitionsfreude getrübt: Austro-AGs beobachten Lage gena- Zertifikate Award Austria 2022 Die besten Anbieter am Markt- Staatsanleihen. Der Anlageerfolg hängt zunehmend von Devisenschwankungen ab- China. Deutsche Konzerne sollen weniger investieren- Osteuropa. Die Drei-Meere-Initia- tive nimmt Fahrt auf- Uniper-Pleite. Was noch investierte Anleger machen könne- Börsengänge. Die Ipo-Welle im Tech-Sektor ist zum Erliegen gekommen- Live aus der HV I. Die Gurktaler schraubt die Dividende von 0,16 € auf heuer 5,90 € hoch- Live aus der ...

