Wolftank-CEO Peter Werth im boersenradio.at: Wir haben vermehrt Anfragen für Wasserstoff-Betankungsanlagen. Aufgrund der längeren Genehmigungsverfahren wird es aber dauern, bis es zu konkreten Aufträgen kommt. Es geht aber in die richtige Richtung, denn die EU hat vor kurzem erst eine Hydrogen-Benk ins Leben gerufen um Projekte zu forcieren. Bei den nach Umweltservices, also der Tank-und Bodensanierung in der petrochemischen Industrie, wird es so kommen, dass es zwar rückläufig sein wird, aber nicht so schnell. Das kürzlich bekanntgegebene Umsatzplus von 43 Prozent ist eine außergewöhnliche Zahl und beruht auf dem Q8-Deal, der für eine gute Auftragslage im Bereich Umweltservices sorgt.https://boersenradio.at/page/brn/41081/ (Der Input von ...

