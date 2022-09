Tina ist vorbei: There Is No Alternative macht Pause. Auch unser anderer Freund FOMO (Fear Of Missing Out) hat sich zurückgezogen. Die letzten Tage waren wohl etwas zu heftig. Verschwunden ist er aber nicht.Die Analyse der Dämme, die da seit dem letzten FED-Meeting gebrochen sind, setzt vorerst bei den Zinsen an. Zinsen sind die letzten Jahre nicht natürlich gewachsen, sie hatten unnatürliche Einflüsse. Die Notenbankpolitik der letzten Jahre war "südwärts" dominant. Wirtschaftshilfe unter dem Mantel der Inflationsbeschleunigung. Wir erinnern uns. Kolossaler Erfolg. Die Inflation klebte für Jahre nahe der Nulllinie fest. Nun geht es, wieder unter dem Inflationsargument, in die Gegenrichtung. Damit muss man leben lernen genauso wie man ...

