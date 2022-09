Wie der Flughafen Wien in einer Beteiligungsmeldung veröffentlicht, hat die NÖ Landes-Beteiligungsholding GmbH, die bisher mit 16.800.000 Aktien am Flughafen Wien beteiligt war, am 22. September vier weitere Aktien erworben, sodass sie nunmehr mit 16.800.004 Aktien am Flughafen beteiligt ist. Am 27. September hat auch die Wien Holding GmbH um vier Aktien aufgestockt und hält nunmehr 16.800.004 Aktien am Flughafen Wien. Damit haben die beiden Syndikatsmitglieder gemeinsam mit der Mitarbeiterstiftung die Mehrheit.

