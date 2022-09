Ab 29. September werden die Vorzugsaktien der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG an der Frankfurter Börse gehandelt. Es wurden insgesamt bis zu 25 Prozent der Vorzugsaktien an der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG aus dem Bestand der Volkswagen AG bei Investoren platziert. Die Preisspanne lag bei 76,50 bis 82,50 Euro pro Vorzugsaktie, der Emissionskurs wurde nunmehr von der Volkswagen AG in Abstimmung mit den beratenden Banken bei 82,50 je Vorzugsaktie festgelegt. Die Volkswagen AG würde bei vollständiger Ausübung der Greenshoe Option durch die Platzierung der Vorzugsaktien einen Bruttoerlös in Höhe von rund 9,4 Mrd. Euro erzielen. Die Volkswagen AG wird für Dezember 2022 eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, in der sie ihren Aktionären ...

