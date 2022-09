Die kanadische Eisenbahngesellschaft Canadian National Railway Company (ISIN: CA1363751027, Toronto: CNR) wird ihren Aktionären am heutigen Donnerstag eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,7325 CAD für das dritte Quartal ausschütten. Record day war der 8. September 2022. Auf das Jahr hochgerechnet zahlt das Unternehmen somit 2,93 CAD an die Anteilsinhaber. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 152,35 CAD ...

