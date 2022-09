Leclanché kündigt Verzögerung bei der Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse 2022 an Sanofi - FDA hat das Medikament Dupixent zur Behandlung von der seltenen Hautkrankheit Prurigo nodularis zugelassen Totalenergies will in den nächsten Jahren 35 bis 40 Prozent seines Cashflows an die Aktionäre verteilen cyan AG - Halbjahresbericht 2022 - EBITDA EUR -4,0 Mio (H1 2021: EUR -7,4 Mio) Hornbach-Gruppe verzeichnet weiterhin eine beständige und starke Nachfrage in H1 - Umsatz +5,2% im Jahresvergleich Hella startet mit zweistelligem Umsatzwachstum ins neue GJ - sieht weiter einige Fragezeichen hinter der Prognose S&P prüft Kion-Rating "BBB-" auf Herabstufung Morphosys legt ermutigende Daten für wichtiges Blutkrebsmedikament Monjuvi vor IPO: Porsche AG Platzierungspreis 82,50 ...

