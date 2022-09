Der Impfstoffhersteller Valneva SE gibt Stammaktien in Höhe von rund 40 Mio. Dollar aus. Die Aktienausgabe erfolgt im Rahmen eines globalen Angebots an bestimmte Anlegerkategorien in den USA (American Depositary Shares) und in Europa.. Die American Depositary Shares ("ADS") repräsentieren jeweils zwei Stammaktien. Der Angebotspreis je ADS in US-Dollar und der entsprechende Angebotspreis je Stammaktie in Euro sowie die Anzahl der im Rahmen des globalen Angebots verkauften ADS und Stammaktien werden im Anschluss an ein Bookbuilding-Verfahren festgelegt. Der Nettoerlös wird zur Finanzierung der gemeinsamen Entwicklung und Vermarktung seines Impfstoffkandidaten gegen Lyme Borreliose (VLA15), zur Finanzierung der Entwicklung und Vermarktung seines Impfstoffkandidaten gegen ...

