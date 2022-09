Der Wohnungsmarkt in den USA verlangsamt sich immer weiter. Traditionell wird den USA viel mit Holz gebaut und der Preisverfall beim Rohstoff Holz sorgt für eine biedere Stimmung am Häusermarkt. Nach dem starken Anstieg der Hypothekenzinsen verzeichnen die Baufirmen mehr Stornierungen. Holzpreise mit enormen Schwankungen Die Holzpreise sind in diesem Jahr bisher um mehr als 60 % gefallen, aber mit einer baldigen Erholung ist derzeit nicht zu rechnen. Höhere Zinssätze und die Inflation werden die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...