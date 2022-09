Während die Notenbanken weltweit an der Bekämpfung der Inflation arbeiten, vollzieht die Bank of England eine Kehrtwende: "Die Bank of England hat in einer Notsitzung nicht nur das Quantitative Tightening, also den Abbau der Bilanz, aufgekündigt, sondern sogar wieder ein unlimitiertes Aufkaufen von Anleihen angekündigt - wenn auch zunächst nur für rund zwei Wochen befristet", sagt Benjamin Bente, Geschäftsführer der Vates Invest GmbH. "Damit geht sie den fatalen Schritt in die Staatsfinanzierung, die wiederum zu einer galoppierenden Inflation führen kann." ...

