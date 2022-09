Nach dem heftigen Einbruch zur Monatsmitte scheint sich die Situation bei BioNTech momentan wieder zu beruhigen. In den vergangenen Tagen konnte sich die Aktie im Bereich von 130 US-Dollar einpendeln. Da die Corona-Fallzahlen beinahe flächendeckend wieder steigen, dürfte der Impfstoff auch noch in den kommenden Monaten (und vielleicht sogar Jahren) eine Cash-Cow bleiben. Die aktuellen Kurse könnten daher vielleicht sogar eine günstige Einstiegsgelegenheit bieten. So sehen es jedenfalls einige Experten…

Denn die Privatbank Berenberg hat BioNTech in einer neuen Studie analysiert. Nach einem ausgiebigen Gespräch mit dem Management der Mainzer geht Berenberg davon aus, dass BioNTech wohl einen guten Teil des Cash-Polsters an die Aktionäre ausschütten wird. Überhaupt sei das Unternehmen gut aufgestellt. Folgerichtig bleibt Berenberg bei seiner klaren Kaufempfehlung. ...

