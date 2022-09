Valneva hat den Preis für sein globales Angebot festgelegt. Der Angebotspreis wurde auf 4,90 Euro je Stammaktie festgelegt, was einem Preis von 9,51 Dollar je ADS entspricht (ein ADS entspricht zwei Stamm-Aktien). Der Angebotspreis der Stammaktien entspricht einem Abschlag von 3,92 Prozent vom Schlusskurs am 29. September 2022 und von 8,39 Prozent vom Referenzpreis, der von der Gesellschaft gemäß dem 24. Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 23. Juni festgelegt wurde. Das Angebot bestand aus einem öffentlichen Angebot von 375.000 American Depositary besteht Aktien ("ADSs"), die jeweils zwei Stammaktien repräsentieren, in den Vereinigten Staaten (das "US-Angebot") und eine gleichzeitige Privatplatzierung von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...