Obwohl die Energiekrise insbesondere in Europa wütet wie noch nie zuvor und sich beinahe alle Experten einig sind, dass Wasserstoff ein Gamechanger sein wird, kommen die Wasserstoffaktien nicht so recht vom Fleck. Dabei gibt es für Nel & Co. in diesen Tagen durchaus gute Nachrichten.

So hat Branchenkollege Plug Power gerade im Rahmen eines Joint Ventures die erste Plattform auf offener See errichtet, um grünen Wasserstoff aus Offshore-Windenergie zu gewinnen. Hier will auch Nel künftig ein Wörtchen mitreden. Viele Experten sehen genau darin eine gigantische Perspektive. Schließlich könnte man die ausrangierten Öl- und Gaspipelines mit einigen Umbauten vermutlich nutzen, um auch den Wasserstoff zu transportieren.

Zu Wochenbeginn sah es für Norwegens Vorzeigewasserstoffperle NEL wieder ganz gut aus. Denn nachdem die Aktie am ...

