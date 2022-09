Der börsengelistete Immobilien-Entwickler Aventa hat den Halbjahres-Bericht veröffentlicht: Die Umsätze sind im 1. Halbjahr auf 1,2 Mio. Euro gesteigert worden (Vorjahr 0,6 Mio. Euro). Das Betriebsergebnis liegt bei 273.000 Euro (gegenüber 83.000 Euro in der Vorjahresperiode). Der Periodenüberschuss wird im Halbjahres-Bericht mit 193.000 Euro (vs. 66.000 Euro in der Vorjahresperiode) ausgewiesen. Im Gesamtjahr 2022 will Aventa Grundstücke erwerben, auf denen 40.000 m2 Nutzfläche errichtet werden können. Im Halbjahr liegt das Unternehmen bei der Hälfte, also 20.000 m2. Für die "bestmögliche Nutzung des Wachstumspotenzial" prüft man derzeit strategische Optionen, die von einer Hereinnahme eines strategischen Partners oder von ...

