Russell Investments Composite Sentiment Index ist deutlich überverkauft In den USA ist eine weiche Landung möglich -Europa steht ein schwieriger Winter bevor Nicht-US-Aktien attraktiver als US-Titel Potenzial für US, britische und deutsche Staatsanleihen, Rohstoffe sowie REITs Frankfurt, 30. September 2022 - Die Verlangsamung der Kerninflation sollte es der US-Notenbank ermöglichen, Anfang 2023 eine Pause im Straffungszyklus einzulegen, so die Perspektive der Investmentstrategen von Russell Investments. ...

