HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3412 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/15 geht es um ein bevorstehendes Positionspapier der Stakeholder des Kapitalmarkts mit Moderation von Paul Severin (der auch mit Songs in diesem Podcast vertreten ist), darauf freue ich mich. Weiters: Eine wilde Uniqa-Theorie gibt es von Gregor Rosinger, das spiele ich ein. Dazu Erste 10 Mrd., Lenzing 1 Mrd., bei Wien Energie warte ich auf meine Chancen. News gibt es viele Insidertrades im Kauf, viel Research mit Kurszielrückstufungen sowie Gutes zu Voquz, Aventa und Flughafen Wien.Gregor Rosinger mit ...

