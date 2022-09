Die aktuell tiefen Kursniveaus haben einige Vorstände und Aufsichtsräte zu Zukäufen veranlasst. Hier einige der jüngsten Directors Dealings-Meldungen: Erste Group-Aufsichtsratschef Friedrich Rödler hat am 29. September 500 Aktien zu je 22,15 Euro erworben, wie aus einer Veröffentlichung hervorgeht. Wie die voestalpine mitteilt, hat Aufsichtsrat Franz Gasselsberger Aktien erworben, und zwar am 28. September 3500 Stück zu je 17,42 Euro. Uniqa-Vorstandsmitglied Wolf Christoph Gerlach hat am 28. September insgesamt 800 Aktien zu je 6,02 Euro erworben. Erst vor wenigen Tagen hat er ebenso einen Kauf von Aktien gemeldet. Die grosso tec von Kontron-CEO Hannes Niederhauser kauft ebenfalls weiter zu und hat jüngst den Kauf von 13.477 Kontron-Aktien zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...