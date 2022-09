Wohl kaum ein Unternehmen in Deutschland leidet so sehr unter den immer weiter reduzierten Gaslieferungen Russlands wie der Chemie-Riese BASF. Denn die energiehungrige Chemie-Industrie ist in höchstem Maße abhängig von dem Brennstoff. Doch mittlerweile scheint man sich in Ludwigshafen darauf eingestellt zu haben. Zumindest sieht die Credit Suisse in ihrer neuesten Analyse durchaus positives Überraschungspotenzial!

Die komplette BASF-Analyse können Sie hier abrufen.

So bleiben die Schweizer Experten für BASF optimistisch. Zwar geht Analyst Samuel Perry von sinkenden operativen Gewinnen aus, doch die Preissteigerungen dürften helfen, dass das Minus nicht ganz so heftig ausfällt. Entsprechend kommt der Analyst zu einer klaren Kaufempfehlung. Als Kursziel gibt die Credit Suisse 61 Euro aus, was aus heutiger Sicht ein beachtliches Aufwärtspotenzial bedeuten würde.

Denn auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...