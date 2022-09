PayPal lässt seine Aktionäre heute im Regen stehen. So müssen die Aktien einen Verlust von rund zwei Prozent hinnehmen. Nach diesem Abschlag kostet das Papier jetzt nur noch 86,91 USD. Sehen wir hier nun Kaufkurse oder den Anfang vom Ende?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von PayPal der letzten drei Monate.Für eine ausführliche PayPal-Analyse einfach hier klicken.

Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Da PayPal immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung rutscht. So genügt ein weiterer Kursrutsch von rund drei Prozent um das bisherige 4-Wochen-Tief zu unterbieten. Auf 84,13 USD stellt sich dieser markante Umkehrpunkt. Die Konstellation verspricht also höchst brisant zu werden! ...

Den vollständigen Artikel lesen ...