Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der Abwärtstrend des globalen Aktienmarktindex dauerte in der letzten Woche an. Der Index gab in EUR um -2,9% nach. Die relative Schwäche des Stoxx 600 dauerte an. Er verlor im Wochenvergleich -4,2%. Der S&P 500 gab in EUR -2,5% nach. Der Nikkei 225 notierte in EUR um -3,5% tiefer. Positiv zu werten ist, dass der Ölpreis zuletzt gesunken ist. Der Preis für ein Barrel Brent-Öl fiel um -2,7%. Der Volatilitätsindex VIX stieg hingegen deutlich an. Er dürfte vorerst einen Hochpunkt erreicht haben. Der USD-Index ist zuletzt ebenfalls gesunken. Der Goldpreis erholte sich in der Folge von den Tiefs des Wochenbeginns. In Summe gab der Goldpreis in der letzten Woche um -0,7% nach. Die USD-Performance beträgt seit Jahresbeginn -9%. Durch die ...

