Mit einem großen Sprung nach vorne endete für LEG Immobilien die vergangene Woche. Immerhin gewannen die Notierungen im Verhältnis zu Vorwoche rund 2,44 Prozent. An drei der fünf Tage ging es für den Titel nach oben. Dabei tat besonders das Plus vom Mittwoch in Höhe von 3,36 Prozent gut. LEG Immobilien ist dadurch gewaltig im Vorwärtsgang oder?

Trotz des Anstiegs ist die Aktie noch nicht über den Berg. Da die Aktie nun mit dem Rutsch unter die nächste Haltezone aus dem Stand neue Verkaufssignale generieren kann. Immerhin genügt ein Rücksetzer von rund fünf für neue 4-Wochen-Tiefs. ...

