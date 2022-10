Bei ThyssenKrupp scheint derzeit Land unter zu sein. So kassiert das Unternehmen an der Börse einen Nackenschlag nach dem anderen. In der vergangenen Woche wurde der Kurs sogar regelrecht verprügelt. Mittlerweile ist die Aktie extrem günstig bewertet. Sollten Anleger hier also in der kommenden Woche vielleicht sogar zugreifen?

Auslöser für den aktuellen Ausverkauf ist eine neue Studie von JP Morgan. Die Investmentexperten haben die gesamte Stahlbranche unter die Lupe genommen und sehen große Schwierigkeiten auf die Unternehmen zukommen. Insbesondere im Kohlenstoffstahlbereich dürfte die Profitabilität unter den explodierenden Energiekosten massiv leiden. Bestes Beispiel ist Wettbewerber AcelorMittal, die ab Oktober bereits die ersten Öfen stilllegen werden. Bei Thyssen sieht Analyst Luke Nelson zudem eine Überbewertung gegenüber der Konkurrenz.

Folgerichtig bleibt JP Morgan bei seinem Verkaufsurteil. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...