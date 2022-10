Energiekrise, Rezession und weitere Horrorszenarien machen seit einigen Wochen die Runde. Besonders hart sollte es die energiehungrige Chemie-Industrie treffen. Insbesondere bei BASF drohten die Lichter auszugehen. Doch weit gefehlt. Das Unternehmen hat offenbar erfolgreich in den Krisenmodus geschaltet und schlägt sich wacker. Zu der Erkenntnis kommt jedenfalls die Credit Suisse in ihrer neuesten Analyse und räumt BASF tolle Gewinnchancen ein…

Die komplette BASF-Analyse können Sie hier abrufen.

So bleiben die schweizer Investment-Experten für BASF absolut bullish. Zwar geht Analyst Samuel Perry von sinkenden operativen Gewinnen aus, doch die Preissteigerungen dürften helfen, dass das Minus nicht ganz so heftig ausfällt. Entsprechend kommt der Analyst zu einer klaren Kaufempfehlung. Als Kursziel gibt die Credit Suisse 61 Euro, was aus heutiger Sicht ein beachtliches Aufwärtspotenzial bedeuten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...