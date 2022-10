Was für ein Wirbel in den vergangenen Tagen beim Ellwanger Batteriespezialisten. Nachdem Varta seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr revidieren musste, war die Aktie massiv abgestraft worden. Anschließend trat auch noch CEO Herbert Schein zurück, was den Kurs noch weiter in den Keller schickte. Doch jetzt scheint die Aktie auf einem Niveau angelangt zu sein, dass sich ein Einstieg wieder lohnen könnte…

So hat das Analysehaus Warburg Research das Unternehmen am Freitag noch einmal genau unter die Lupe genommen. Den Rücktritt von Schein wertet Analyst Robert-Jan van der Horst als positives Zeichen, denn Schein soll künftig die E-Mobilitätssparte von Varta führen. Dementsprechend bleibt Warburg Research bei seiner Kaufempfehlung. Als Kursziel geben die Experten 53 Euro aus.

An der Börse sorgten diese Hiobsbotschaften in der vergangenen Woche für einen ...

