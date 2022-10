Build Your Dreams-Anleger wurden in den vergangenen Tagen den Bären zum Fraß vorgeworfen. Immerhin büßten die Notierungen im Vorwochenvergleich 6,35 Prozent ein. An drei der fünf Sitzungen verabschiedete sich die Aktie mit Kursrückgängen aus dem Handel. Am Donnerstag erwischte Build Your Dreams dabei mit einem Minus von 6,61 Prozent einen rabenschwarzen Tag. Gewinnt die Talfahrt damit an Geschwindigkeit?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Die Aussichten haben sich durch diesen Abschlag eingetrübt. Build Your Dreams kann nun nämlich aus dem Stand eine Verkaufssignale generieren. Mit einem weiteren Kursrutsch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...