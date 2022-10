In der vergangenen Woche wurde an der Börse wieder einmal Geschichte geschrieben. Schließlich war der Börsengang von Porsche der größte seit die Telekom vor 25 Jahren den Sprung aufs Parkett gewagt hatte. Die Erstnotiz sowie die Kurs-Entwicklung in den ersten Handelsstunden kann für Porsche aber auch für VW durchaus als Erfolg gewertet werden. Doch was bedeutet der Börsengang für die Zukunft von VW?

"Wir haben Porsche erfolgreich an die Börse gebracht. Heute ist ein guter Tag für Porsche und für Volkswagen", meinte Volkswagen-Finanzchef Arno Antlitz dazu. Porsche bekommt durch den Börsengang mehr Eigenständigkeit, aber auch VW dürfte massiv profitieren. Denn das Unternehmen konnte mächtig frisches Kapital einsammeln, das insbesondere in den Ausbau der Elektromobilität fließen soll.

An der Börse sind die Volkswagen-Aktien nach dem IPO ...

Den vollständigen Artikel lesen ...