De S Immo hat ihre Strategie angepasst und trennt sich von Immobilien in Deutschland. Die ersten Deals sind bereits verhandelt. Sowohl in Rostock als auch in Leipzig wurden größere Portfolios verkauft. In beiden Fällen wurde über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart. Das veräußerte Rostock-Portfolio der Gesellschaft umfasst insgesamt 17 Immobilien, zusätzlich kamen zwei Objekte in Berlin zum Verkauf. Bei den Liegenschaften handelt es sich um Mehrfamilien- sowie um Wohn- und Geschäftshäuser in sehr guten Innenstadtlagen. In Summe umfasst der Verkauf 210 Wohn- und 26 Gewerbeeinheiten mit einer Gesamtmietfläche von über 16.000 m². In Leipzig wurden insgesamt 32 Wohnimmobilien mit über 450 Wohn- und knapp 50 ...

