Kürzlich fanden Drohnen-Testflüge für das EU-Projekt GOF 2.0 in Österreich statt. Das SESAR JU-Projekt GOF 2.0 Urban Airspace Validation entwickelt Lösungen für die sichere und nachhaltige Integration von unbemannten Luftfahrzeugen und Lufttaxibetrieb im städtischen Luftraum. Im September fand in Österreich eine wichtige Testreihe statt, deren Erkenntnisse einen Meilenstein für die Weiterentwicklung markieren. Insgesamt 15 Partner aus der Wissenschaft, sowie der Drohnen- und Luftfahrtindustrie, darunter auch Frequentis, sind Teil des Projekts. "Es ist von höchster Wichtigkeit, dass die Drohnensteuerungssysteme nahtlos mit dem Luftverkehrsmanagement interagieren und so einen sicheren und reibungslosen Ablauf gewährleisten ...

