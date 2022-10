Inhaber der Unternehmensanleihe 3,25 % S Immo Anleihe 2015-2027 haben ein Nominale von insgesamt 30.801.000 Euro sowie Inhaber der Unternehmensanleihe 3,25 % S Immo Anleihe 2015-2025 ein Nominale von 18.103.500 Euro gekündigt. Das Recht, die Rückzahlung zu verlangen, konnte aufgrund eines Kontrollwechselereignisses bis zum Ende der Kündigungsfrist, 29. September 2022, ausgeübt werden und betraf ein Nominale von insgesamt rund 99 Mio.Euro. Die Rückzahlung der gekündigten Teilschuldverschreibungen erfolgt voraussichtlich am 6. Oktober 2022 und wird aus liquiden Mitteln der S Immo AG, welche per Ende Juni 578 Mio. Euro betrugen, bedient, so die Gesellschaft.

